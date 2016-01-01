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Блюз-Денас-Центр
В клинике 3 врачаЗаписаться на приём
Адреса
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
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Информация
Лечение межпозвоночной грыжи без операции. Артрозы, артриты. Кардиолог, физиотерапевт, невролог, ортопед, травматолог, ЭКГ, УЗИ, плазмалифтинг, процедурный кабинет. Помощь при стойких болевых синдромах.
По понедельникам консультации врачей бесплатные.
ООО "Блюз-Денас-Центр".
Оказываемое лечение:
- Межпозвоночная грыжа (остеохондроз, артрозо-артрит крупных суставов, радикулит, грыжа Шморля, плече-лопаточный периартрит, последствия черепно-мозговой травмы, невриты лицевого нерва, посттравматические повреждения конечностей, пяточная шпора). Методика разработана в институте нейрохирургии им. Б.Б. Бурденко (г. Москва) - электрофорез препарат - карипазим;
- Кардиология - неврология - физеотерапия. Лечение сахарного диабета, вирусный гепатит, ожирение, головная боль, болезни глаз, век, уха, ишемическая болезнь сердца и др., пневмония, бронхит, бронхиальная астма, аллергия, простатит, травмы головы, переломы разных частей тела, ожоги, оздоровление детей и взрослых, профилактика частых и длительных острых респираторных заболеваний, реабилитация после операций и травм, сеансы массажа спины, вегето-сосудистая дистония;
- Подводное вытяжение с гидро-аэромассажем (межпозвоночная грыжа, остеохондроз, сколиоз, протрузия и т. д.);
- Кинезо-механотерапия с вытяжением позвоночника (остеохондрозы, сколиозы, грыжи и протрузии, а также другие заболевания позвоночника);
- Магнитолазерная терапия (пяточная шпора, невралгия тройничного нерва, ускоренная реабилитация спортсменов после спортивных спортивных перегрузок и травм, вялотекущие длительно незаживающие раны);
- Аппаратное вытяжение Air nobius (разработанное японскими экспертами) позвоночно-крестового отдела позвоночника, остеохондроз, устранение боли в спине, расслабляет внутренние поколенные мышцы, улучшает подвижность колен, координацию движения, походку, осанку;
- Прессотерапия - медицинская, хронические венозные заболевания, коррекция фигуры;
- Массажи, в том числе китайский, также все виды лечебного массажа, СПА-процедуры;
- Кедровая бочка с алтайскими травами;
- Грязелечение.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Стаж 21 год
Стаж 21 год
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