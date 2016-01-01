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Блюз-Денас-Центр
5.5
Рейтинг

Блюз-Денас-Центр

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Лечение межпозвоночной грыжи без операции. Артрозы, артриты. Кардиолог, физиотерапевт, невролог, ортопед, травматолог, ЭКГ, УЗИ, плазмалифтинг, процедурный кабинет. Помощь при стойких болевых синдромах.

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Врачи работающие в клинике
Смирнов Игорь Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнов Игорь Леонидович

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Наморадзе Кетеван Теймуразовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наморадзе Кетеван Теймуразовна

Кардиолог, Физиотерапевт
Стаж 21 год
Кардиолог, Физиотерапевт
Стаж 21 год
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Сухов Николай Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухов Николай Вячеславович

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 15 лет / Врач высшей категории

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