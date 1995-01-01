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Лоскутов Александр Иванович
Лоскутов Александр Иванович
Рефлексотерапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
Одесский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, педиатрия, 1980
Курсы повышения квалификации
ПП рефлексотерапия, ДВГМУ, Хабаровск, 2019
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Интернатура по педиатрии, Отделенческая больница ст. Облучье, 1980-1981 г.
Педиатр, Отделенческая больница ст. Облучье, 1981-1983 г.
Педиатр, Линейная больница ст. Совгавань сортировочная, 1983-1985 г.
Педиатр, главный врач, Районная больница №2, Совгавань, 1985-1995 г.
Начальник медчасти УФСИН ИК-5 1995-2000 г.
Судовой врач, ООО «Дарья» 2000-2006 г.
Руководитель отдела АО ДГК 2006-2019 г.
Врач-рефлексотерапевт ООО «Рада Востокмед» с 2019 по н.в.,
Врач-рефлексотерапевт ООО «МЦ «Далинь» с 2024 по н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7
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