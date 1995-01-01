Лоскутов Александр Иванович

Интернатура по педиатрии, Отделенческая больница ст. Облучье, 1980-1981 г.

Педиатр, Отделенческая больница ст. Облучье, 1981-1983 г.

Педиатр, Линейная больница ст. Совгавань сортировочная, 1983-1985 г.