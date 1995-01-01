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Лоскутов Александр Иванович

Лоскутов Александр Иванович

Рефлексотерапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Одесский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, педиатрия, 1980
Курсы повышения квалификации
  • ПП рефлексотерапия, ДВГМУ, Хабаровск, 2019
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Интернатура по педиатрии, Отделенческая больница ст. Облучье, 1980-1981 г.
  • Педиатр, Отделенческая больница ст. Облучье, 1981-1983 г.
  • Педиатр, Линейная больница ст. Совгавань сортировочная, 1983-1985 г.
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Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7

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