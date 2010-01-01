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  3. Лыкова Евгения Петровна
Лыкова Евгения Петровна
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Лыкова Евгения Петровна

Психиатр, Зав. отделением
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • Читинский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 2010 г.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
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