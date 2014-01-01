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  3. Малевич Фаина Витальевна
Малевич Фаина Витальевна
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Малевич Фаина Витальевна

Гинеколог, Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ИПКСЗ, Акушерское дело, 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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