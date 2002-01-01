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  3. Митрофанова Юлия Сергеевна
Митрофанова Юлия Сергеевна
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Митрофанова Юлия Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Сифилидологический венерологический прием в Краевом кожно-венерологическом диспансере г.Хабаровска
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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