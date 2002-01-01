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Митрофанова Юлия Сергеевна
6.0
0
Митрофанова Юлия Сергеевна
Дерматовенеролог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Сифилидологический венерологический прием в Краевом кожно-венерологическом диспансере г.Хабаровска
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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