Нарута Владимир Николаевич
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Универсальный специалист по лечению и профилактике заболеваний полости рта.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Металлистов, 1А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
300 р
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
ул. Ворошилова, 31
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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