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  3. Нарута Владимир Николаевич
Нарута Владимир Николаевич
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Нарута Владимир Николаевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2016 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Врач-Стоматолог-Хирург", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по стоматологии хирургической № 01272448903, рег.№ 5140 от 30.06.2018г.
  • Семинар на тему: "От консультации до санации". Комплексная методика сопровождения пациентов.
  • Семинар на тему: "Практические особенности интерпретации 2Д 3Д исследований".
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Участие в ассоциациях
  • Участие в 24 Международной научно-практической конференции "Приоритетные научные направления: от теории к практике» с докладом «Зависимость здоровья молодого населения от кризисного состояния стоматологических организаций".
  • Участие в 24 Международной научно-практической конференции "Приоритетные научные направления: от теории к практике» с докладом «Размышления о финансово-экономическом кризисе и его влиянии на систему здравоохранения".
  • Участие в 3 Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы и достижения в медицине» тема: «Динамика потерь трудового потенциала молодого населения из-за стоматологической патологии"
Еще 3
Опыт работы
  • Стоматолог-хирург, стоматология "Эстетика", с 2017 г. по настоящее время.
  • Стоматолог-хирург, Стоматологическая клиника "ОСКАР" с 2015 по 2017 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Платинум
ул. Металлистов, 1А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Эстетика
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
300 р
Интенс
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Дентал-клиник
ул. Ворошилова, 31
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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