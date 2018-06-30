Нарута Владимир Николаевич

Сертификат по стоматологии хирургической № 01272448903, рег.№ 5140 от 30.06.2018г.

Семинар на тему: "От консультации до санации". Комплексная методика сопровождения пациентов.

Семинар на тему: "Практические особенности интерпретации 2Д 3Д исследований".