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Николаева Елена Константиновна
6.0
0
Николаева Елена Константиновна
Зав. отделением
,
Профпатолог
Стаж 44 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1974 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия, 1975 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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