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  3. Николаева Елена Константиновна
Николаева Елена Константиновна
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Николаева Елена Константиновна

Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 44 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1974 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия, 1975 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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