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  3. Панькив Анна Константиновна
Панькив Анна Константиновна
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Панькив Анна Константиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0127240279306 врач стоматолог общей практики.
  • Сертификат № 0727180066565 плазмолифтинг в стоматологии.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Аюрдент
ул. Войкова, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Яблочко
ул. Слободская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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