Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Панькив Анна Константиновна
6.0
0
Панькив Анна Константиновна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Сертификат № 0127240279306 врач стоматолог общей практики.
Сертификат № 0727180066565 плазмолифтинг в стоматологии.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аюрдент
ул. Войкова, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Яблочко
ул. Слободская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гузева
Людмила Николаевна
Стоматолог-терапевт
7.2
3
Записаться
Звонова-Посканная
Анна Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.8
3
Записаться
Михайлова
Валерия Германовна
Стоматолог-терапевт
6.6
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...