- Главная
- Все клиники
- Аюрдент
Аюрдент
В клинике 3 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Плазмолифтинг, видеография.
Консультация - 150 руб.
ООО "Аюрдент".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре