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Аюрдент
0.0
Рейтинг

Аюрдент

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Войкова, 20
оф. 1
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
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Выходной
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Информация

Плазмолифтинг, видеография.

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Врачи работающие в клинике
Фомина Лариса Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Лариса Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Долибец Артем Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долибец Артем Федорович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 16 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Панькив Анна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панькив Анна Константиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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