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Dental White Studio
6.0
Рейтинг

Dental White Studio

В клинике 4 врача
Адреса
Хабаровск, ул. Калинина, 8
3-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 3 минуты
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Башинский Сергей Вадимович

Башинский Сергей Вадимович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Кущ Карина Андреевна

Кущ Карина Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
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Панькив Анна Константиновна

Панькив Анна Константиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Панькив Роман Игоревич

Панькив Роман Игоревич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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