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Яблочко
В клинике 4 врача
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Информация
Стоимость консультации - 250 рублей.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
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