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Яблочко
0.0
Рейтинг

Яблочко

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Слободская, 16
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Павленко Александр Александрович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павленко Александр Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Панькив Анна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панькив Анна Константиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Максимович Алина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максимович Алина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горсткин Артем Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горсткин Артем Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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