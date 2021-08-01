Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Парамонова Наталья Ивановна
6.0
0
Парамонова Наталья Ивановна
Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", действительный до 01.08.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Козулин
Евгений Евгеньевич
Дерматовенеролог
6.8
0
Записаться
Веремеева
Светлана Ивановна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Захарова (Лодянова)
Юлия Евгеньевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
8.1
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...