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Полковникова Марина Григорьевна
6.0
0
Полковникова Марина Григорьевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", действительный до 13.02.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Дерматологический прием в Краевом кожно-венерологическом диспансере г.Хабаровска
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
Бесплатно
0 отзывов
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