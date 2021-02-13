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  3. Полковникова Марина Григорьевна
Полковникова Марина Григорьевна
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Полковникова Марина Григорьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Дерматовенерология", действительный до 13.02.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Дерматологический прием в Краевом кожно-венерологическом диспансере г.Хабаровска
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
Бесплатно
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