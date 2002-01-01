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  3. Полякова Ольга Григорьевна
Полякова Ольга Григорьевна
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Полякова Ольга Григорьевна

Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Диплом Хабаровского государственного медицинского института по специальности "Лечебное дело", 1986 г.
  • Интернатура в Белогорской ЦРБ Амурской области по специальности "Терапия", 1986-1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка ГОУДПО "Институт повышени квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края по программе "Кардиология", 2002 г.
  • Повышение квалификации при КГБОУ ДПО "Институт повышени квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края по программе "Кардиология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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