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Полякова Ольга Григорьевна
6.0
0
Полякова Ольга Григорьевна
Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Диплом Хабаровского государственного медицинского института по специальности "Лечебное дело", 1986 г.
Интернатура в Белогорской ЦРБ Амурской области по специальности "Терапия", 1986-1987 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка ГОУДПО "Институт повышени квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края по программе "Кардиология", 2002 г.
Повышение квалификации при КГБОУ ДПО "Институт повышени квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края по программе "Кардиология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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