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Путилина Ольга Васильевна
6.0
0
Путилина Ольга Васильевна
Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
0 отзывов
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