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  3. Путилина Ольга Васильевна
Путилина Ольга Васильевна
6.0
0

Путилина Ольга Васильевна

Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
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