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Циркон
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Широкий спектр стоматологических услуг, зуботехническая лаборатория.
Услуги:
- Терапевтическое лечение зубов;
- Профессиональная гигиена полости рта;
- Эстетическая реставрация зубов;
- Восстановление формы зуба;
- Постановка скайза;
- Протезирование зубов;
- Имплантация зубов;
- Хирургическая стоматология.
Бесплатные консультации.
Услуги зуботехнической лаборатории:
- изготовление зубных протезов по заказу стоматологических клиник;
- доставка заказа до адреса.
ООО "ЦСУ".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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