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Циркон
0.5
Рейтинг

Циркон

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Металлистов, 14
1-й этаж
c 9:00 до 22:00. Сейчас открыто. Закроется через 48 минут
По предварительной записи
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Информация

Широкий спектр стоматологических услуг, зуботехническая лаборатория.

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Врачи работающие в клинике
Боровикова Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Боровикова Ольга Александровна

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет
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Саргадян Цолак Норикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саргадян Цолак Норикович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
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