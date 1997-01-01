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Сайко Ирина Николаевна
6.3
1
Сайко Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
Интернатура, ДВГМУ, Педиатрия, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
Переподготовка, ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
1 отзыв
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