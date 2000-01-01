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  3. Шашкова Людмила Ивановна
Шашкова Людмила Ивановна
5.7
3

Шашкова Людмила Ивановна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Гинекология".
Курсы повышения квалификации
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края (раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • с 1987 г.-врач акушер-гинеколог
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2090 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1650 р
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
1980 р
Вторичный приём детей
Акушер-гинеколог
1650 р
Женская консультация роддома №2
пер. Молдавский, 3
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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