Шашкова Людмила Ивановна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Направление - акушерство-гинекология, детская гинекология, заболевание шейки матки, кольпоскопия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2090 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1650 р
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
1980 р
Вторичный приём детей
Акушер-гинеколог
1650 р
пер. Молдавский, 3
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
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