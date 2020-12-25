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  3. Соловьева Наталья Викторовна
Соловьева Наталья Викторовна
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Соловьева Наталья Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Сертификат "Физиотерапия", действителен до 25.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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