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Соловьева Наталья Викторовна
6.0
0
Соловьева Наталья Викторовна
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
Сертификат "Физиотерапия", действителен до 25.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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