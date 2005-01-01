Убиенных Николай Валерьевич

Активно занимается научной работой. Имеет опубликованных 9 печатных научных трудов, в том числе и в журналах рекомендованных ВАК. Является автором и соавтором 4 рационализаторских предложений и 3 патентов на изобретение. Выполняемые операции: устранение острой кишечной непроходимости, операции при травмах брюшной полости, гемиколэктомия, резекция толстой кишки, резекция желудка, ушивание перфоративной язвы, грыжесечение, в т.ч. ущемление вентр, грыжи, наложение холецистэктомия, в т.ч. с холедохостомией, лапароскопическая МХС, лапороскопическая абдоминизация поджелудочной железы при деструктивных панкреатитах, аппендэктомия, лапароскопическая аппендэктомия, реконструктивный гепатикоеюноанастомиоз с ГЭА с межкишечным соустьем, релапаротомия, в т.ч. с резекцией органа и интубацией кишки, геморроидэктомии с применением "Сургитрона", хирургическое лечение морбидного ожирения, пластическая хирургия (маммопластика, абдоминопластика)