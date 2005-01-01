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Убиенных Николай Валерьевич
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Убиенных Николай Валерьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • 2005г. - ДВГМУ
  • 2005-2006гг. - клиническая интернатура на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета ДВГМУ на базе хирургического отделения ДКБ на ст. Хабаровск
  • 2006-2008гг. - клиническая ординатура на кафедре госпитальной хирургии с курсом пластической и эндоскопической хирургии ФПК и ППС ДВГМУ
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Курсы повышения квалификации
  • 2007г. - обучение по циклу "Диагностическая и лечебная папароскопия", ФПК и ППС ДВГМУ
  • 2010г. - обучение на базе ФПК ДВГМУ по циклу "Хирургическая инфекция"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2006-2011гг. - врач-хирург, Городская больница №11
  • С 2011г. - врач-хирург, Хирургический стационар №1 КГБУЗГКБ №11
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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