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Завойкин Вячеслав Михайлович
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Завойкин Вячеслав Михайлович

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1976 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Краснодарская, 1
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
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