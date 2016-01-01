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Завойкин Вячеслав Михайлович
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0
Завойкин Вячеслав Михайлович
Фтизиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1976 г. окончания.
Сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Краснодарская, 1
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
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