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  3. Зайцева Ирина Сергеевна
Зайцева Ирина Сергеевна
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Зайцева Ирина Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1966 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
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