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Зайцева Ирина Сергеевна
6.3
0
Зайцева Ирина Сергеевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1966 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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