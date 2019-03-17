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Зайцева Маргарита Анатольевна
6.0
0
Зайцева Маргарита Анатольевна
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, стоматология, 1993 г. окончания.
Сертификат "Стоматология ортопедическая", действителен до 17.03.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
0 отзывов
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