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Эскулап
0.0
Рейтинг

Эскулап

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Шеронова, 92
ТЦ "Дом Быта", 6-й этаж, оф. 608а
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Информация

Клиника прогрессивной стоматологии.

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Врачи работающие в клинике
Кольцова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кольцова Анна Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Кудря Вадим Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудря Вадим Владимирович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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