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Клиники Хабаровска
25 клиник
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ул. Пушкина, 9Б
Многопрофильный медицинский центр по оказанию платных услуг.
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В клинике 21 врач
ул. Серышева, 34
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Лечение межпозвоночной грыжи без операции. Артрозы, артриты. Кардиолог, физиотерапевт, невролог, ортопед, травматолог, ЭКГ, УЗИ, плазмалифтинг, процедурный кабинет. Помощь при стойких болевых синдромах.
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В клинике 66 врачей
Государственная
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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В клинике 30 врачей
ул. Калинина, 134
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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ул. Калинина, 25А
ул. Краснореченская, 94
Система правильных, безопасных упражнений на специальных тренажерах (МТБ). Услуги врача ЛФК.
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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