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Клиники Хабаровска

41 клиника
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Психология, психотерапия
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Клиник-А
6.7
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Клиник-А
В клинике 18 врачей
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
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Клевер
6.3
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Клевер
В клинике 19 врачей
ул. Воронежская, 49
ул. Ханкайская, 30
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Домашний Доктор
6.3
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Домашний Доктор
В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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Перинатальный центр
6.1
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Перинатальный центр
В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Талисман
4.5
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Талисман
В клинике 5 врачей
ул. Ленинградская, 99
Нарколог, психиатр. Лечение алкогольной зависимости, кодирование, помощь при запоях и похмелье. Лечение депрессии, невроза.
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Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
4.1
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Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
В клинике 8 врачей
ул. Истомина, 71
Неврология, психиатрия. Дефектологи, логопеды, ЛФК. Арттерапия, рисование.
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Неокортекс
3.9
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Неокортекс
В клинике 18 врачей
ул. Орджоникидзе, 25А
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Инмед
5.7
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Инмед
В клинике 2 врача
Наркология, оздоровительный массаж.
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Тари Лэнд
3.3
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Тари Лэнд
В клинике 37 врачей
ул. Ким Ю Чена, 44М
Детская поликлиника: общая медицина, стоматология, ортодонтия, вакцинация, программы наблюдения малышей, УЗИ и рентгендиагностика, забор анализов. Вызов педиатра на дом.
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