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Клиники Хабаровска

18 клиник
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Травматология
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Доктор А
6.7
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Доктор А
В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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Арт Медик
6.5
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Арт Медик
В клинике 19 врачей
ул. Панфиловцев, 38
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Перинатальный центр
6.1
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Перинатальный центр
В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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Клиника Современных Технологий
6.1
Рейтинг

Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Доктор рядом
5.2
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Доктор рядом
В клинике 30 врачей
ул. Калинина, 134
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Иммунореабилитационный центр
4.5
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Иммунореабилитационный центр
В клинике 33 врача
ул. Гоголя, 39
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Наша клиника
4.2
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Наша клиника
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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Международная академия ДВ
3.6
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Международная академия ДВ
В клинике 1 врач
ул. Льва Толстого, 12
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Дорожная клиническая больница
3.4
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Дорожная клиническая больница
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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Клиника доктора Святовой
0.5
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Клиника доктора Святовой
В клинике 9 врачей
ул. Волочаевская, 124
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