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Клиники Хабаровска
18 клиник
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В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 30 врачей
ул. Калинина, 134
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В клинике 33 врача
ул. Гоголя, 39
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 1 врач
ул. Льва Толстого, 12
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 9 врачей
ул. Волочаевская, 124
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