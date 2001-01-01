Ануреев Сергей Владимирович
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1000 р
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
800 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Кардиолог
По запросу
Вторичный приём детей
Кардиолог
По запросу
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