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Ануреев Сергей Владимирович
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Ануреев Сергей Владимирович

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Педиатрия", 2001 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Педиатрия" квалификация -Врач-педиатр, СО РАМН –НИИ охраны материнства и детства, 2003 г. окончания.
  • Сертификат "Детская кардиология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, действительный с 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Детская кардиология", квалификация- Врач-кардиолог детский, ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2015 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1000 р
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1000 р
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
800 р
НИИ охраны материнства и детства
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Кардиолог
По запросу
Вторичный приём детей
Кардиолог
По запросу
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