Бушнин Александр Сергеевич
Стаж 10 лет
Специализация: малоинвазивное лечение варикозной болезни, в т.ч. лазерная облитерация варикозных вен, микросклеротерапия, консервативное лечение облитерирующих заболеваний артерий.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1300 р
Флеболог
1300 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Флеболог
800 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
800 р
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