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  3. Бушнин Александр Сергеевич
Бушнин Александр Сергеевич
6.3
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Бушнин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист, Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Является действующим членом Европейской и Российской ассоциаций сосудистых хирургов.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1300 р
Флеболог
1300 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Флеболог
800 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
800 р
1 отзыв

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