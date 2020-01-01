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Данельян Гульнар Леонидовна
6.0
0
Данельян Гульнар Леонидовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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