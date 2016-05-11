Ерастов Евгений Владимирович
Стаж 5 лет
Принимает детей
Помогает в лечении таких проблем как:
заболевание опорно двигательного аппарата,
сколиоз, плоскостопие, вывихи, подвывихи, остеохондроз, головные боли, онемение рук, владеет навыками Краниосакральной терапии.
заболевание опорно двигательного аппарата,
сколиоз, плоскостопие, вывихи, подвывихи, остеохондроз, головные боли, онемение рук, владеет навыками Краниосакральной терапии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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