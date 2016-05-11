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  3. Ерастов Евгений Владимирович
Ерастов Евгений Владимирович
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Ерастов Евгений Владимирович

Мануальный терапевт, Терапевт
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Терапия", от 09.2015 г. до 09.2020 г.
  • Сертификат специалиста "Мануальная терапия", от 11.05.2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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