Галёса Максим Сергеевич
Стаж не указан
Директор стоматологической клиники Dental Family.
Лечение и протезирование зубов.
Лечение и протезирование зубов.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Комсомольская, 62
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