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  3. Галёса Максим Сергеевич
Галёса Максим Сергеевич
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Галёса Максим Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология терапевтическая" № 0727310087942 ХБ, до 2022 г.
  • Сертификат, "Стоматология ортопедическая" № 003747 0727180102942, до 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Dental Family
ул. Комсомольская, 62
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Регион
ул. Калинина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Регион
ул. Калинина, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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