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Гарибян Айк Гагикович
6.0
0
Гарибян Айк Гагикович
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология".
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Бриллиантовый стиль +
ул. Запарина, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
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