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Гарибян Айк Гагикович
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Гарибян Айк Гагикович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Бриллиантовый стиль +
ул. Запарина, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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