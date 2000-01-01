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Жубоева Мадина Аминовна
7.5
29

Жубоева Мадина Аминовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • "Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов Государственный университет" по специализации "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • Интернатура «Городская клиническая больница» по специальности "Акушерство", 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка по специальности "Гитероскопия", ИПКСЗ, 2014 г.
  • Переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Инвитро
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
29 отзывов

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