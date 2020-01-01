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Гурьева Зулейха Сафуановна
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Гурьева Зулейха Сафуановна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Ханты-Мансийский Государственный Медицинский Институт, специализация "Педиатрия", 1982 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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