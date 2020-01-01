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Гурьева Зулейха Сафуановна
6.0
0
Гурьева Зулейха Сафуановна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Ханты-Мансийский Государственный Медицинский Институт, специализация "Педиатрия", 1982 г. окончания.
Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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