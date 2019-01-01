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Карев Виталий Михайлович
Карев Виталий Михайлович
Хирург
,
Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1989 г.
Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, Детская хирургия, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОФИ", Детская урология-андрология, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
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