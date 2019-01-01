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Карев Виталий Михайлович

Карев Виталий Михайлович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1989 г.
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, Детская хирургия, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОФИ", Детская урология-андрология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Уролог-андролог
По запросу

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