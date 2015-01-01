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  3. Ковалёва Нина Владимировна
Ковалёва Нина Владимировна
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Ковалёва Нина Владимировна

Гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", на базе Отделении гинекологии ГБ№2, г. Комсомольск на Амуре, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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