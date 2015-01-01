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Ковалёва Нина Владимировна
6.0
0
Ковалёва Нина Владимировна
Гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", на базе Отделении гинекологии ГБ№2, г. Комсомольск на Амуре, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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