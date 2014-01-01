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Курикова Елена Олеговна
6.0
0
Курикова Елена Олеговна
Терапевт
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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