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  3. Лапшин Дмитрий Евгеньевич
Лапшин Дмитрий Евгеньевич
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Лапшин Дмитрий Евгеньевич

Проктолог (колопроктолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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