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  3. Любавина Анна Александровна
Любавина Анна Александровна
5.7
1

Любавина Анна Александровна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2016 г.
  • ДВГМУ, Хирургия, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

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