- Главная
- Все клиники
- Блеск
Блеск
В клинике 8 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация терапевта от 300 руб;
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей