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Блеск
6.9
Рейтинг

Блеск

В клинике 8 врачей
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Адреса
ул. Шеронова, 8 кор. 3
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Яцков Олег Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яцков Олег Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Павленко Александр Александрович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павленко Александр Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Щербина Екатерина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Щербина Екатерина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
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Немчинова Юлия Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Немчинова Юлия Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач второй категории
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Лихочвор Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихочвор Александр Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
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Карпенко Леонид Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Леонид Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Зуева Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зуева Татьяна Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Пак Евгения Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Евгения Андреевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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