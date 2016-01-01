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  3. Непомнящих Вера Сергеевна
Непомнящих Вера Сергеевна
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Непомнящих Вера Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1980 г.
  • Интернатура по специальности "Терапия"
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Факультет усовершенствования врачей ХГМИ по специальности "Ультразвуковая диагностика", 1992 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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