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Непомнящих Вера Сергеевна
6.0
0
Непомнящих Вера Сергеевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1980 г.
Интернатура по специальности "Терапия"
Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Факультет усовершенствования врачей ХГМИ по специальности "Ультразвуковая диагностика", 1992 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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