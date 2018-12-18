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Никишина Наталья Евгеньевна
6.0
0
Никишина Наталья Евгеньевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания.
Сертификат "Дерматовенерология" действителен по 18.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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