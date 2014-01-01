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  3. Петрук Ольга Сергеевна
Петрук Ольга Сергеевна
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Петрук Ольга Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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