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  3. Пилатова Валентина Аркадьевна
Пилатова Валентина Аркадьевна
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Пилатова Валентина Аркадьевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Биробиджанское Медицинское училище, специализация "Сестринское дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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