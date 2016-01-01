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Пилатова Валентина Аркадьевна
6.0
0
Пилатова Валентина Аркадьевна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Биробиджанское Медицинское училище, специализация "Сестринское дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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