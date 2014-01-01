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Санькова Виктория Александровна
6.3
1
Санькова Виктория Александровна
Гинеколог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Первичная профессиональная переподготовка по специальности "Врач клинической лабораторной диагностики", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Абсолют
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1100 р
1 отзыв
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