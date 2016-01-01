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Тищенко Татьяна Ивановна
6.0
0
Тищенко Татьяна Ивановна
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1978 г. окончания.
Интернатура, Детская больница № 2 г. Чита, Педиатрия, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2006 г.
ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Вяземская, 7А
0 отзывов
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