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  3. Угренев Антон Валерьевич
Угренев Антон Валерьевич
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0

Угренев Антон Валерьевич

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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