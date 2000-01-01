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Веселкова Елена Григорьевна
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Веселкова Елена Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия" 2008г. окончания
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии, 2009 г
Участие в ассоциациях
  • Членство в АСЭГ, тренер по эстетической гинекологии. Участник школы РОАГ на конференции 2019 г
Опыт работы
  • 2009-2012 – акушер-гинеколог, КГБУЗ Городская клиническая больница № 10
  • 2012-2018 – акушер-гинеколог, КГБУЗ «Перинатальный центр»
  • 2018-2020 – акушер-гинеколог, ООО «Нефертити»
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Адреса и стоимость приёма
Дорогая Мадлен
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
0 отзывов

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