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Якубов Фахридин Жахонович
6.0
0
Якубов Фахридин Жахонович
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Самаркандский Медицинский Институт, специализация "Терапия", 1998 г. окончания.
ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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